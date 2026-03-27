La polizia locale ha ritrovato e messo in salvo un gatto che era disperso da due giorni. La proprietaria aveva diffuso annunci sui social e distribuito volantini senza successo. La ricerca intensa non aveva prodotto risultati e, alla fine, l’animale è stato rintracciato e recuperato dagli agenti.

Aveva attivato ogni canale di ricerca - dai social ai volantini - per ritrovare il suo gatto, ma invano. La padrona era disperata e temeva il peggio, ma la polizia locale, dopo due giorni, è riuscita a ritrovare l'animale, lo ha salvato e lo ha consegnato alla donna. Il gatto era finito all'interno di un vano tecnico di un edificio del centro storico. Gli operatori, un commissario e un agente, a seguito della segnalazione dela scomparsa, hanno cercato di analizzare i possibili spostamenti dell'animale nel contesto urbano, focalizzando le ricerche ai piani alti dei palazzi della zona. Il gatto, una volta trovato e messo in sicurezza, è stato immediatamente riportato alla legittima proprietaria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - La polizia locale salva un gatto disperso da due giorni

Articoli correlati

Miagolii insistenti da uno stabile abbandonato, la polizia locale salva un gatto intrappolatoUn miagolio insistente, ripetuto giorno e notte, che non ha lasciato spazio a dubbi: da qualche parte, qualcuno aveva bisogno di aiuto.

Leggi anche: Lunghe file di auto per la bufera. Trappola di neve sull’Ardizio. Polizia locale salva due mamme

After traveling back to ancient times, the female CEO reclaimed her war god husband.Full Version

Tutto quello che riguarda polizia locale

Temi più discussi: Auto fuori strada, automobilista in arresto cardiaco: salvato dalla polizia; Drone salva-vite in Puglia per gli incidenti; Novara: scarica illecitamente rifiuti edili nel quartiere Sant'Agabio; Neonato soffoca, agente interviene in pochi secondi e gli salva la vita.

Giaveno, polizia locale salva due cani maltrattatiLa Polizia Locale di Giaveno ha condotto un'operazione di tutela degli animali, sequestrando due cani di media taglia trovati in condizioni inadeguate e gravemente sofferenti. (ANSA) ... ansa.it

Cani maltrattati su un ballatoio: la polizia locale di Giaveno li salvaErano tra escrementi e rifiuti, in condizioni di forte magrezza. Decisive le segnalazioni dei vicini: affidati all’Enpa, proprietario indagato ... giornalelavoce.it

Ordinanza della Polizia Locale per la storica rappresentazione: limitazioni alla circolazione dalle 17 lungo il percorso del corteo tra borgo antico e centro cittadino - facebook.com facebook

La centrale operativa della polizia locale si rinnova con strumenti avanzati. Investimento di 170.000 euro - Foto x.com