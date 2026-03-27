La Polizia contro i vigili urbani blocca alla Camera la riforma di Piantedosi

La Polizia ha fermato alla Camera la discussione sulla riforma della polizia locale, che coinvolge anche i vigili urbani. La maggioranza aveva preso un impegno politico sulla questione, ma ora sembra che il percorso legislativo possa subire un’interruzione. La discussione si concentra sulla possibilità di modificare le norme relative alla riforma e sul ruolo delle diverse forze di polizia coinvolte.

La Polizia in campo contro i vigili urbani. E così la riforma della polizia locale, su cui la maggioranza ha assunto un impegno politico, rischia di subire una nuova battuta d’arresto nel suo iter legislativo. Ora all’esame della Commissione Affari costituzionali della Camera, il ddl delega presentato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi punta a una revisione organica della disciplina: dall’armamento e addestramento degli agenti alle loro attribuzioni, fino alle tutele assicurative e infortunistiche. Ma tra i numerosi nodi sul tavolo c’è il tema dell’estensione ai vigili urbani dell’accesso al Ced, il Centro elaborazione dati delle forze di polizia. 🔗 Leggi su Open.online

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