Una startup di Cesenatico è tra le finaliste della nona edizione del premio Cambiamenti, dedicato a riconoscere innovazioni con impatti sociali nelle micro e piccole imprese. La piattaforma sviluppata dall’azienda supporta famiglie e giovani con neurodivergenze, offrendo strumenti e servizi specifici. La selezione alla fase finale arriva dopo un percorso di valutazione a livello nazionale, che premia iniziative innovative nel settore sociale.

La piattaforma digitale ideata da giovani imprenditori cesenati conquista la finale nazionale dopo la selezione regionale a Bologna e ottiene anche un voucher da 10000 euro in servizi cloud La startup cesenate Develop-Players è stata selezionata per la finale nazionale della IX edizione del premio Cambiamenti, che valorizza innovazione, creatività e impatto sociale delle micro e piccole imprese. La premiazione è avvenuta giovedì 26 marzo a Bologna, dove il Dama – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna, spazio simbolo dell’innovazione regionale, ha ospitato la XIV edizione di Cna Next e la finale regionale del premio, in un pomeriggio dedicato a startup, visioni imprenditoriali e trasformazioni economiche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - La piattaforma supporta famiglie e ragazzi con neurodivergenze, la startup in finale al premio 'Cambiamenti'

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