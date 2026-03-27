La MLB su Netflix | la serata inaugurale il T-Mobile Home Run Derby e Field of Dreams

A partire dal 2026, Netflix inizierà a trasmettere in streaming vari eventi live della Major League Baseball ogni anno. La prima serata inaugurale, il T-Mobile Home Run Derby e l’evento Field of Dreams saranno tra le principali manifestazioni trasmesse sulla piattaforma. Questa decisione rappresenta un cambiamento importante nella distribuzione delle partite e degli eventi legati al baseball professionistico.

A partire dal 2026, Netflix trasmetterà in streaming diversi eventi live della MLB ogni anno, segnando una significativa espansione del baseball a livello globale. Dal 2026 al 2028, Netflix darà il via a ogni stagione della MLB con una singola partita nella serata inaugurale, la sera precedente al programma completo delle tradizionali partite del giorno di apertura. La Major League Baseball ha siglato un nuovo accordo triennale per i diritti televisivi con Netflix, ESPN e NBCUniversal. L’accordo estenderà la collaborazione di lunga data tra MLB ed ESPN a 39 stagioni consecutive e segna il ritorno delle partite regolari della MLB sul canale NBC per la prima volta in 26 anni. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - La MLB su Netflix: la serata inaugurale, il T-Mobile Home Run Derby e Field of Dreams Articoli correlati Steel Ball Run: la recensione della nuova serie anime di JoJo su NetflixInizia la settima parte de Le bizzarre avventure di JoJo: il famosissimo manga di Hirohiko Araki diventa un nuovo anime su Netflix. Mlb.tv gratis con t-mobile: cosa significa per mls season passIn questo approfondimento si analizza l’accesso alla stagione MLB tramite l’app MLB.