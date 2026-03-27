Nell’ambito di un’indagine legata a presunte tangenti per ottenere favori nel settore sanitario, si evidenzia un passaggio che coinvolge anche Salvatore Iacolino. Le carte dell’inchiesta rivelano come si utilizzassero mazzette per entrare nel circuito delle prestazioni sanitarie, confermando la presenza di pratiche illecite volte a favorire alcune persone o enti.

C’è un passaggio, tra le carte dell’inchiesta, che restituisce uno degli aspetti più interessanti dell’informativa che riguarda anche Salvatore Iacolino. “Si presenta a mio nome e gli dice che ci vediamo lunedì”: una frase che, letta da sola, potrebbe sembrare marginale ma che in realtà racchiude un presunto meccanismo più ampio fatto di relazioni, contatti e passaggi informali. Dossier, la sezione di approfondimento e inchieste di AgrigentoNotizie, ha ricostruito una storia di procedure amministrative e iniziative imprenditoriali che cela un intreccio in cui si sovrappongono strategie, rapporti personali e, in alcuni frangenti, anche movimenti di denaro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - La mazzetta (data anche due volte) per avere il favore: così si entrava nel circuito delle prestazioni sanitarie

Articoli correlati

Presunta chiusura delle agende per gli appuntamenti delle prestazioni sanitarie: la Regione chiarisceDopo le segnalazioni, di questi giorni, su una ‘presunta’ chiusura delle agende per gli appuntamenti delle prestazioni sanitarie, la Regione Umbria,...

“Così si entrava nel locale”. Crans-Montana, spuntano nuove ombre sulla strage. Testimonianza shockLa testimonianza resa da Edoardo durante la trasmissione Quarto Grado getta una luce inquietante e dettagliata sulla gestione della serata di...