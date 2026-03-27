La Luna e la determinazione della data della Pasqua | incontro al Planetario

Da reggiotoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria organizza per il 27 marzo alle 21 un evento dedicato alla Luna e alla data della Pasqua. La serata si concentrerà sul ruolo degli aspetti astronomici nella determinazione della data pasquale, coinvolgendo il pubblico in un approfondimento scientifico e osservazioni astronomiche. L’appuntamento sarà anche un’occasione per promuovere iniziative di solidarietà legate alla ricerca e alla cultura scientifica.

L’iniziativa si apre con una conversazione della professoressa Angela Misiano sul tema “La Luna e la determinazione della data della Pasqua”, un percorso che intreccia astronomia, storia e tradizione. Saranno approfonditi il significato dell’equinozio di primavera, il ruolo delle fasi lunari e il metodo con cui, da secoli, si stabilisce la data della Pasqua. Al termine della conversazione si terrà l’estrazione del biglietto vincente dell’uovo della ricerca Airc, iniziativa a cui il Planetario aderisce da anni a sostegno della ricerca oncologica. Un momento simbolico che unisce divulgazione, partecipazione e solidarietà. La serata si concluderà con l’osservazione del cielo al telescopio, guidata dallo Staff del Planetario. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

la luna e la determinazione della data della pasqua incontro al planetario
© Reggiotoday.it - “La Luna e la determinazione della data della Pasqua”: incontro al Planetario

Articoli correlati

NASA Artemis II, nuovo rinvio del lancio verso la Luna: le cause e l’impatto sulla data della missioneUn’anomalia nel sistema di elio dello stadio superiore dello SLS impone il rientro del razzo al VAB: la finestra di lancio di marzo per Artemis II è...

Luna e Giove si incontrano nel cielo d’inverno: serata speciale al Planetario di AgrigentoUn appuntamento con il cielo invernale e con uno degli eventi astronomici più suggestivi della stagione.

Aggiornamenti e notizie su La Luna e la determinazione della data...

Discussioni sull' argomento Oroscopo Pesci di oggi: venerdì 27 marzo 2026; Oroscopo di oggi, venerdì 27 marzo 2026; Sabrina Impacciatore: istinto e rigore per l'ariete da palcoscenico; L’oroscopo di martedì 24 marzo 2026.

La luna si sta allontanando sempre di più dalla Terra (allungando lentamente le nostre giornate)La Luna, che accompagna da sempre le nostre notti e influenza le maree, si sta allontanando dalla Terra. Ogni anno si sposta di circa 3,8 centimetri più lontano da noi. Una distanza minuscola su scala ... greenme.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.