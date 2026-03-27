La Luna e la determinazione della data della Pasqua | incontro al Planetario

Il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria organizza per il 27 marzo alle 21 un evento dedicato alla Luna e alla data della Pasqua. La serata si concentrerà sul ruolo degli aspetti astronomici nella determinazione della data pasquale, coinvolgendo il pubblico in un approfondimento scientifico e osservazioni astronomiche. L’appuntamento sarà anche un’occasione per promuovere iniziative di solidarietà legate alla ricerca e alla cultura scientifica.

L’iniziativa si apre con una conversazione della professoressa Angela Misiano sul tema “La Luna e la determinazione della data della Pasqua”, un percorso che intreccia astronomia, storia e tradizione. Saranno approfonditi il significato dell’equinozio di primavera, il ruolo delle fasi lunari e il metodo con cui, da secoli, si stabilisce la data della Pasqua. Al termine della conversazione si terrà l’estrazione del biglietto vincente dell’uovo della ricerca Airc, iniziativa a cui il Planetario aderisce da anni a sostegno della ricerca oncologica. Un momento simbolico che unisce divulgazione, partecipazione e solidarietà. La serata si concluderà con l’osservazione del cielo al telescopio, guidata dallo Staff del Planetario. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - “La Luna e la determinazione della data della Pasqua”: incontro al Planetario Articoli correlati NASA Artemis II, nuovo rinvio del lancio verso la Luna: le cause e l’impatto sulla data della missioneUn’anomalia nel sistema di elio dello stadio superiore dello SLS impone il rientro del razzo al VAB: la finestra di lancio di marzo per Artemis II è... Luna e Giove si incontrano nel cielo d’inverno: serata speciale al Planetario di AgrigentoUn appuntamento con il cielo invernale e con uno degli eventi astronomici più suggestivi della stagione. Aggiornamenti e notizie su La Luna e la determinazione della data... Discussioni sull' argomento Oroscopo Pesci di oggi: venerdì 27 marzo 2026; Oroscopo di oggi, venerdì 27 marzo 2026; Sabrina Impacciatore: istinto e rigore per l'ariete da palcoscenico; L’oroscopo di martedì 24 marzo 2026. La luna si sta allontanando sempre di più dalla Terra (allungando lentamente le nostre giornate)La Luna, che accompagna da sempre le nostre notti e influenza le maree, si sta allontanando dalla Terra. Ogni anno si sposta di circa 3,8 centimetri più lontano da noi. Una distanza minuscola su scala ... greenme.it Vento forte a Calcinate: vola il materasso del salto in alto, recuperato in via Valle Luna - facebook.com facebook Guarda che Luna... Sfide tecnologiche e immaginario su Gutenberg del 27 marzo Intervista di Antonio Lo Campo a @astro_luca , che racconta il contributo europeo e italiano alla missione Artemis, dall’European Service Module alla futura stazione Gateway. x.com