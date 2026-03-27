Nella notte di giovedì, un forte vento ha interessato la zona di Ravenna, provocando danni e disagi. Il vento ha abbattuto alberi, schiacciato alcune vetture e fatto crollare il tetto di un garage. Durante l’evento, un uomo ha riportato ferite e sono stati danneggiati semafori lungo le strade della città. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali altre persone coinvolte o danni maggiori.

Le forti raffiche di vento hanno divelto la copertura del garage del signor Alberto, che si rimbocca le maniche: "Per fortuna nessuno si è fatto male" Il forte vento che dalle prime ore di giovedì notte ha iniziato a soffiare sul Ravennate ha fatto crollare alberi, schiacciato auto, causato ferite a un uomo e abbattuto semafori. Ma tra i danni da conteggiare c'è anche la copertura del tetto di un garage letteralmente sradicata. La disavventura è toccata ad Alberto Sternini, 92enne, che abita in zona via Sant'Alberto. "Mi sono accorto di tutto la mattina - racconta l'anziano - Prima ho visto un cavo dell'antenna rotto, poi la copertura del tetto". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - La furia del vento 'sradica' il tetto del garage: la disavventura di un ravennate durante l'emergenza maltempo

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