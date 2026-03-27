La firma di Trump comparirà sulle banconote americane

Il Dipartimento del Tesoro ha comunicato che, per la prima volta, la firma di un presidente in carica sarà presente sulle banconote statunitensi. La decisione riguarda le nuove emissioni di moneta, che includeranno la firma del presidente in carica. La modifica interessa le banconote di diverse denominazioni e sarà applicata nelle future produzioni.

Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che la firma del presidente Donald Trump comparirà sulle banconote americane, una novità assoluta per un presidente in carica. Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che la firma di Donald Trump comparirà sulle future banconote statunitensi, una novità assoluta per un presidente americano in carica. Infatti, dal 1861, sulle banconote comparivano solo le firme del Segretario del Tesoro e del Tesoriere degli Stati Uniti. “Le prime banconote da 100 dollari con la nuova firma saranno stampate a giugno. Successivamente, la nuova firma verrà estesa anche ad altri tagli”, si legge nella dichiarazione del Dipartimento. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - La firma di Trump comparirà sulle banconote americane Articoli correlati Non è uno slogan: Trump finisce davvero sulle banconote. Addio a una tradizione lunga 160 anniDonald Trump sta per diventare il primo presidente americano in carica ad avere la propria firma stampata sulle banconote statunitensi. Volpi, scoiattoli e cervi sulle banconote: gli inglesi vogliono gli animali selvatici sulle sterline al posto di ChurchillLa Banca d'Inghilterra ha annunciato che la consultazione pubblica ha portato alla decisione di apporre sulle banconote da 5, 10, 20 e 50 sterline... President Trump’s Signature Printed on Your Money. Here’s Why. Una raccolta di contenuti su La firma di Trump comparirà sulle... Temi più discussi: Usa, firma di Trump su dollari: prima volta di un presidente in carica; Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha detto che metterà la firma di Donald Trump sui dollari; La firma di Trump apparirà sulle banconote USA, interrompendo una tradizione di 165 anni; Il Board of Peace di Trump è solo un contenitore vuoto. La firma di Trump sui dollari: una prima storica per un presidente in caricaSecondo quanto comunicato dal Tesoro, la firma del presidente sarà affiancata da quella del segretario al Tesoro Scott Bessent. Si tratta di un fatto senza precedenti: è infatti la prima volta che la ... ilgiornale.it La firma di Trump sui dollari, la prima volta di un presidente in caricaIl Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato che la firma del presidente Donald Trump apparirà sulle future banconote statunitensi, in una mossa decisa in onore dei 250 anni della fondazione deg ... ansa.it Trump se la canta e se la suona Proroga di 10 giorni l’ultimatum all’Iran “Negozino sarò il loro incubo” E intanto, siccome con i morti non si può negoziare, ritira, momentaneamente, dalla lista dei condannati a morte, il ministro degli esteri e il presidente del par x.com Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato che la firma del presidente Donald Trump apparirà sulle future banconote statunitensi, in una mossa decisa in onore dei 250 anni della fondazione degli Stati Uniti d'America. La firma del tycoon sui dollari - facebook.com facebook