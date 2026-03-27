A partire dal 2029, la cerimonia degli Oscar si sposterà dal Dolby Theatre di Hollywood Boulevard a una nuova sede. La decisione coinvolge anche il passaggio dalla trasmissione televisiva tradizionale a un formato diverso. La modifica riguarda sia la location dell’evento che il modo in cui il pubblico potrà seguirlo. La scelta avviene con l’obiettivo di rinnovare l’appuntamento annuale del cinema internazionale.

La notte più importante del cinema internazionale cambia casa. A partire dal 2029, gli Oscar si trasferiranno dal celebre Dolby Theatre di Hollywood Boulevard al complesso L.A. Live nel centro di Los Angeles, segnando la fine di un’epoca durata quasi un quarto di secolo. L’annuncio è stato diffuso giovedì dall’ Academy of Motion Picture Arts and Sciences e da AEG, proprietaria del distretto entertainment dove si terrà la cerimonia. L’accordo stipulato prevede che la premiazione degli Academy Awards si svolga presso il teatro attualmente conosciuto come Peacock Theater fino al 2039, anche se è prevista una ridenominazione della struttura prima dell’arrivo della manifestazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - La fine di un’epoca: dal 2029 gli Oscar lasceranno il Dolby Theatre e la TV

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