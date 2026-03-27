La filiera della plastica in Italia convegno con Fontana

Il 31 marzo, alle 15, si terrà un convegno sulla filiera della plastica presso la Sala della Regina di Montecitorio. L’evento è dedicato alle strategie e alle azioni necessarie per rafforzare la competitività e la sostenibilità nel settore industriale e circolare, coinvolgendo esperti e rappresentanti istituzionali. La discussione si concentrerà sulle sfide e le prospettive future del comparto in Italia e in Europa.

ROMA - Martedì 31 marzo, a partire dalle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "La filiera della plastica in Italia - Strategie e linee di azione per supportare competitività e sostenibilità nel futuro industriale e circolare dell’Italia e dell’Europa". Si prevede nell'occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “La filiera della plastica in Italia”, convegno con Fontana Articoli correlati “La patria nelle culture politiche del primo Novecento – 1900-1925”, convegno con FontanaROMA – Mercoledì 18 febbraio, a partire dalle ore 15, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio si svolgerà il convegno “La patria nelle culture... “L’artigianato che cambia”, convegno a Montecitorio con FontanaROMA – Mercoledì 25 febbraio, a partire dalle ore 15, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno “L’artigianato che cambia –... Tutto quello che riguarda La filiera della plastica in Italia... Temi più discussi: Il riciclo della plastica è in crisi, L’Abbate chiede interventi urgenti al Governo Meloni; Giornata mondiale del riciclo: l'Italia frena sugli imballaggi; Fontana (Conai): Trasformare i benefici del riciclo in segnali di prezzo; Giornata mondiale del riciclo 2026: Conai prevede riciclo imballaggi al 75%. La filiera della plastica in Italia, convegno con FontanaMartedì 31 marzo, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno La filiera della plastica in Italia - Strategie e linee ... lopinionista.it Crisi del riciclo della plastica, l’on. Patty L’Abbate chiede interventi urgenti al GovernoL'interrogazione a risposta scritta rivolta al ministro Pichetto Fratin, per comprendere le difficoltà significative che stanno interferendo con la filiera del riciclo negli ultimi mesi di Patty L'Abb ... ambienteambienti.com Petrolio, l'Italia libera le scorte strategiche: firmato il decreto da 10 milioni di barili - facebook.com facebook Ranking Fifa, la nuova posizione #Italia dopo vittoria con l'Irlanda del Nord e caso Coppa d'Africa x.com