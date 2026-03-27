Nel corso di un'udienza al Parlamento sudafricano, il ministro delle Finanze è stato immortalato mentre entrava nella sala con la patta dell’abito aperta. Le immagini sono state condivise sui social media, attirando l’attenzione di utenti e media. La scena ha suscitato reazioni e commenti online, diventando rapidamente oggetto di discussione pubblica.

Figuraccia storica al Parlamento in Sudafrica. Le immagini che ci arrivano dal mondo dell’internet e dei social mostrano il ministro delle Finanze, Enoch Godongwana, fare il suo ingresso in Parlamento con la patta dall'elegante completo aperta. Una gaffe incredibile che, in poche ore, è diventata di dominio pubblico. I social, come spesso accade, hanno fatto il resto. Il video è diventato virale nelle ultime ore. Partendo da X, l’ex Twitter, le immagini hanno fatto il giro del web e ora tutti i siti internazionali ne parlano. L’episodio, in realtà, risale al 24 marzo 2026 e si è verificato durante una seduta particolarmente tesa, tra deputati in tenuta mimetica e dibattiti incandescenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La figuraccia del ministro al Parlamento sudafricano: ecco cosa è successo

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