La Fia assolve l' ala Mercedes | Un problema meccanico non un vantaggio prestazionale

La Federazione internazionale dell'automobilismo ha concluso che l'ala anteriore della vettura Mercedes non ha fornito un vantaggio prestazionale, attribuendo il problema a un malfunzionamento meccanico. Tombazis ha spiegato il ritardo nella chiusura del profilo anteriore sulla W17, affermando che quando non c'è dolo, le azioni sono considerate prive di intenzioni pregiudizievoli. La decisione si basa su un'analisi tecnica approfondita.

Nessun vantaggio cercato dolosamente: la Fia spegne così le polemiche riguardanti la discussa ala anteriore impiegata dalla Mercedes. Durante il GP di Cina, il costruttore tedesco aveva suscitato non pochi sospetti tra i team rivali per via della chiusura realizzata con due fasi. Il regolamento, però, prevede un movimento unico. Secondo gli avversari, le vetture di George Russell e Kimi Antonelli sarebbero state avvantaggiate in frenata. Tuttavia Nicholas Tombazis descrive un quadro molto diverso dal punto di vista della Federazione. L'ingegnere greco, uno dei padri del nuovo regolamento tecnico 2026, ha così spiegato ai microfoni Sky: “L’ala Mercedes non aveva un effetto prestazionale, non era una soluzione progettata per trarre vantaggio di proposito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Fia assolve l'ala Mercedes: "Un problema meccanico, non un vantaggio prestazionale" Articoli correlati Leggi anche: Nuovi sospetti sulla Mercedes: la Fia indaga sulla chiusura dell'ala anteriore Mercedes salva per il trucco dell’ala bifase: “È stato un errore di calcolo”. E alla FIA va bene cosìNessuna sanzione alla Mercedes sul caso dell'ala anteriore "bifase" vista nel GP Cina della F1 2026: il team parla di errore, la FIA accetta e chiude... Tutti gli aggiornamenti su Fia assolve Discussioni sull' argomento F1 | Tombazis assolve la Mercedes sull'ala anteriore; La nuova vita di Antonelli: Gli italiani tifano più Ferrari di me? Non importa, ho tanto sostegno; UFFICIALE, FIA: ala irregolare Mercedes solo un errore. 0 penalità; FIA difende la Mercedes e gela la Ferrari: Tombazis svela il motivo della disparità. F1 | Russell “si muove prima del via”: polemiche social, la FIA lo assolve. La partenza del Gran Premio d’Australia 2026 a Melbourne ha generato una discussione accesa tra tifosi e osservatori della... Per l'articolo completo: https://www.f1-news.eu/news/f1-rus - facebook.com facebook