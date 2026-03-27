La festa a Bergamo dentro e fuori lo stadio per la vittoria dell’Italia-Foto

Durante la semifinale dei play-off per il Mondiale 2026, l’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord 2-0. La partita si è svolta sia dentro che fuori lo stadio a Bergamo, dove i tifosi hanno festeggiato la vittoria. L’Italia si prepara ora ad affrontare la Bosnia nella finale della competizione.

CALCIO. Italia batte Irlanda del Nord 2-0 nella semifinale dei play off per il Mondiale 2026. In finale affronterà la Bosnia. In città e alla New Balance Arena la festa dei tifosi Italiani e irlandesi. Le foto. Una festa in tutti i sensi giovedì 26 marzo per l’Italia di Gattuso che ha battuto 2-0 l’Irlanda del Nord nei play-off delle qualificazioni ai Mondiali. In rete Tonali al 55’ e Kean al 79’. Gli azzurri conquistano così la finale che si giocherà martedì contro la Bosnia-Erzegovina. Una festa mondiale dunque per Bergamo che è stata invasa pacificamente dai colorati e festosi tifosi irlandesi. Una festa in città ma anche alla New Balance Arena, stadio colorato e gremito che ha sostenuto dal primo all’ultimo minuto gli Azzurri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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