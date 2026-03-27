Una notizia circolata riguarda una cifra di 80 milioni di euro attribuita a Pio Esposito, con l’Inter che ha chiarito la propria posizione. La stessa testata riporta che anche Lautaro Martinez e Yildiz sono considerati incedibili dalla società nerazzurra. Per quanto riguarda la possibile cessione di Bastoni al Barcellona, si specifica che l’Inter ha deciso di mantenere in rosa i giocatori ritenuti fondamentali.

A proposito della possibile partenza di Bastoni destinazione Barcellona, ‘La Gazzetta dello Sport’ scrive che in casa Inter solo Lautaro Martinez e Pio Esposito sono incedibili. Ma questa degli incedibili, preme dirlo, è una balla colossale. È semplice: tutti sono cedibili, poi ovviamente ci sono quelli che lo sono meno di altri. In fondo tutto ha un prezzo, specie sul mercato. Dunque cedibili lo sono pure Lautaro Martinez e Pio Esposito: se arrivasse una proposta da 70, 80 o 90 milioni per l’argentino, o anche da 60, pensate davvero che l’Inter non la prenderebbe in seria considerazione? Stesso discorso per il classe 2005, come si può immaginare che Marotta possano sbarrare davvero le porte a un club con in tasca un’offerta – esageriamo – da un’ottantina di milioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La fake news sugli incedibili: 80 milioni per Pio Esposito, cosa risponde l’Inter

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