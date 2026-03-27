Un giovane di 19 anni è stato eletto sindaco nel Nord della Francia, rappresentando il Rassemblement National. Milita nel partito da quando aveva 15 anni e questa è la sua prima esperienza amministrativa a livello locale. La sua nomina ha attirato l’attenzione sui giovani e sulla presenza del partito nel panorama politico regionale.

Si chiama Yann Traiteur e ha 19 anni, ma milita nel Rassemblement National da quando ne ha 15. È il nuovo sindaco più giovane del suo partito e ha trionfato nelle elezioni comunali di Nomexy, un paesino di 1900 abitanti nella regione dei Vosgi, conquistando il 50,23% delle preferenze contro il sindaco uscente Martine Boulliat di 62 anni. All’ Afp, il sindaco del Rn ha raccontato la sua esperienza politica, spiegando di esserne un appassionato da quando aveva 11 anni. In realtà ha già fatto esperienze a livello istituzionale, come assistente del deputato lepeniano Sébastien Humbert all’Assemblea nazionale. Secondo quanto ha confidato a Lorraine Actu, è ancora incredulo per la vittoria ma ha deciso di rimanere umile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La destra francese riparte dai giovani: chi è Yann Traiteur, il 19enne eletto sindaco col Rassemblement National

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