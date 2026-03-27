Nelle ultime settimane sono state segnalate diverse situazioni di violenza legate allo spaccio di droga nel centro urbano. In alcuni casi, si sono verificati scontri tra soggetti coinvolti nel commercio di sostanze stupefacenti, con episodi di risse e tensioni tra gruppi rivali. La situazione ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno avviato indagini per fare luce sui fatti.

L'emergenza spaccio non risparmia neppure il cuore della città. Si moltiplicano le segnalazioni della collettività. «Nella notte del 26 marzo si è consumata una nuova rissa fra spacciatori all'incrocio fra via Morgagni e via Altinate a Padova, zona già più volte interessata da fenomeni analoghi e i cui residenti richiedono da tempo l'installazione di telecamere e un sistema più efficace di illuminazione pubblica». A riferirlo è stato il vicesegretario di Forza Italia Padova, Lorenzo Innocenti che poi è entrato nel cuore del problema. «Diversi residenti e commercianti dell'area - ha raccontato il politico forzista - mi hanno segnalato in tempo reale questa rissa fra spacciatori nordafricani, che ha coinvolto anche un passante, intervenuto per sedarla e che ha rimediato uno schiaffo al volto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - La denuncia: «Rissa tra pusher per il controllo della piazza di spaccio»

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