Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità È un dettaglio inedito quello che Blanco ha svelato nel corso della sua intervista a Deejay Chiama Italia a proposito del brano La cura per me, scritta da lui - al secolo Riccardo Fabbriconi - insieme a Giorgia che l'ha cantata al Festival di Sanremo 2025 e a Michele Zocca. In vetta alle classifiche dello scorso anno con i suoi oltre 69 milioni di streaming su Spotify, la canzone interpretata magistralmente dalla cantante è certificata come uno dei successi più grandi della musica italiana degli ultimi tempi. E sull'ispirazione che ha dato vita al testo, Blanco ha svelato per la prima volta com'è nata (e soprattutto da chi) l'ispirazione. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "La cura per me l'ho scritta pensando alla relazione tra due cantanti famosi": la rivelazione di Blanco

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