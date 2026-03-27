La bugie della sinistra sull' abuso d' ufficio Il chiarimento di FdI Non sarà reintrodotto

Si sono diffuse interpretazioni contrastanti tra diverse forze politiche riguardo alla direttiva europea sull'anticorruzione approvata dal Parlamento europeo. La discussione si è concentrata in particolare sull'abuso d'ufficio, con alcune forze che hanno avanzato affermazioni in merito a un possibile reintrodotto di norme precedenti. Tuttavia, un rappresentante di un partito di maggioranza ha precisato che questa misura non sarà reintrodotta.

I rappresentanti dei conservatori spiegano come gli Stati potranno scegliere liberamente gli strumenti per combattere la corruzione Strane interpretazioni arrivano dalla sinistra sull’approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva sull’anticorruzione, in modo particolare sull’abuso d’ufficio. Secondo il Movimento 5 Stelle si tratterebbe di una chiara bocciatura per il governo Meloni. Ancora più duro il Partito Democratico che parla di smantellamento della legalità da parte del nostro esecutivo. La verità, però, è un’altra. Non solo l’esecutivo non ha svolto il proprio dovere, ma la formulazione approvata, come riportato... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La bugie della sinistra sull'abuso d'ufficio. Il chiarimento di FdI «Non sarà reintrodotto» Articoli correlati La fake news sull'obbligo per l'Italia di reintrodurre l'abuso d'ufficioNo, non è vero che la direttiva anti corruzione approvata giovedì dal Parlamento europeo obbligherà l’Italia a reintrodurre il reato di abuso... Abuso d’ufficio: “Da Conte propaganda becera. Il testo che cita la sinistra non è quello approvato”. Parla Alessandro CirianiCuriose interpretazioni arrivano dalla sinistra italiana sull’approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva dell’anticorruzione e nel...