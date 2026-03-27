Kolo Muani sceglie la Juve come priorità | il PSG non punta più su di lui mentre dall’estero arrivano proposte…
Kolo Muani ha deciso di dare priorità alla Juventus nella trattativa di trasferimento, nonostante le offerte provenienti dall’estero. Il Paris Saint-Germain non considera più il giocatore parte del proprio progetto e ha già escluso un suo utilizzo in futuro. Le proposte internazionali continuano ad arrivare, ma l’attaccante sembra orientato a trasferirsi in Italia, con la Juventus come prima scelta.
Kolo Muani sceglie la Juve come priorità: il PSG non punta più su di lui, mentre dall’estero arrivano proposte. Calciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio Mercato Genoa, il ritorno di El Shaarawy non è solo un sogno! Occhio allo scenario col rinnovo in stallo con la Roma Protti si racconta: «Da dieci mesi sono in lotta con questo avversario subdolo. Nazionale? Al tempo avevamo dei fuoriclasse che oggi mancano» Lotta Scudetto, Bergomi sicuro: «Il Napoli le può vincere tutte. Inter? Calhanoglu e Lautaro Martinez sono fondamentali» Torino, si muove la finanza internazionale: il dossier sul club rilancia lo scenario di una possibile accelerazione verso la vendita Kolo Muani sceglie la Juve come priorità: il PSG non punta più su di lui, mentre dall’estero arrivano proposte. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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#KoloMuani ha dato priorità alla #Juve. Non è nei piani del PSG, ma ha offerte top dall'estero x.com