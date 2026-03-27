Kolo Muani ha deciso di dare priorità alla Juventus nella trattativa di trasferimento, nonostante le offerte provenienti dall’estero. Il Paris Saint-Germain non considera più il giocatore parte del proprio progetto e ha già escluso un suo utilizzo in futuro. Le proposte internazionali continuano ad arrivare, ma l’attaccante sembra orientato a trasferirsi in Italia, con la Juventus come prima scelta.

Kolo Muani sceglie la Juve come priorità: il PSG non punta più su di lui, mentre dall’estero arrivano proposte. Calciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio Mercato Genoa, il ritorno di El Shaarawy non è solo un sogno! Occhio allo scenario col rinnovo in stallo con la Roma Protti si racconta: «Da dieci mesi sono in lotta con questo avversario subdolo. Nazionale? Al tempo avevamo dei fuoriclasse che oggi mancano» Lotta Scudetto, Bergomi sicuro: «Il Napoli le può vincere tutte. Inter? Calhanoglu e Lautaro Martinez sono fondamentali» Torino, si muove la finanza internazionale: il dossier sul club rilancia lo scenario di una possibile accelerazione verso la vendita Kolo Muani sceglie la Juve come priorità: il PSG non punta più su di lui, mentre dall’estero arrivano proposte. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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