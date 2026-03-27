Nella pallacanestro, la giovane guardia degli Hornets si conferma come possibile matricola dell’anno, mentre un giocatore dei Magic raggiunge i 30 punti in una partita e contribuisce alla ripresa della squadra dopo sei sconfitte consecutive. La partita vede protagonisti due atleti di rispettivo talento e ruolo diversi, entrambi in grado di influenzare l’andamento della sfida.

Kon Knueppel continua a stupire. La 20enne guardia degli Hornets trascina Charlotte al successo su New York e ribadisce così la candidatura come matricola dell’anno. Jalen Duren esonda per Detroit contro New Orleans regalando ai Pistons un successo prezioso per consolidare il primo posto nella Eastern Conference, Paolo Banchero segna 30 punti e i suoi Orlando Magic tornano al successo dopo sei k.o. consecutivi. Erano appunto tre le gare Nba della notte italiana, ecco il dettaglio da tutti i campi. Gli Hornets continuano a volare. Vincono per la quinta volta di fila, interrompono a sette la striscia di successi dei Knicks. L’uomo partita è Kon Knueppel, la matricola, che sfiora la tripla doppia: 26 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Knueppel continua a stupire e Charlotte vola. Banchero 30 e Orlando riparte

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