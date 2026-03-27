Jurgen Klopp ha annunciato l’uscita di Mohamed Salah dal Liverpool, sottolineando che gli standard raggiunti dall’attaccante egiziano durante la sua permanenza resteranno ineguagliati. La coppia ha conquistato insieme sette trofei nel corso degli anni. Klopp ha fatto sapere che la partenza di Salah avviene prima della scadenza del suo contratto, senza specificare le ragioni di questa decisione.

2026-03-27 18:59:00 Ecco quanto riportato poco fa: La coppia ha vinto sette trofei insieme. Mohamed Salah ha fissato degli standard al Liverpool che “rimarranno ineguagliati”, ha detto l’ex allenatore Jurgen Klopp dopo l’annuncio dell’imminente partenza dell’egiziano. Questa settimana è stato confermato che Salah lascerà Anfield alla fine della stagione. Salah ha goduto di un periodo decorato con il Liverpool da quando è arrivato dalla Roma nel 2017, segnando 255 gol in 435 gol in tutte le competizioni. Solo Ian Rush (346) e Roger Hunt (285) hanno segnato più gol per i Reds. L’egiziano ha aiutato il Liverpool a vincere due titoli di Premier League, vincendo anche la Champions League, la FA Cup, la EFL Cup, la Supercoppa UEFA e la Coppa del Mondo per club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Klopp saluta gli “standard che rimarranno ineguagliati” dopo la conferma dell’uscita da Anfield

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