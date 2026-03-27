La Juventus ha presentato un'offerta per il centrocampista, ma due squadre concorrenti hanno mostrato interesse e stanno valutando la possibilità di ingaggiarlo. La trattativa è in corso e non sono ancora stati definiti i dettagli dell'accordo. La situazione rimane aperta, con le parti coinvolte che continuano a monitorare l'andamento delle discussioni.

. La Juve accende i motori per il calciomercato estivo e mette nel mirino un rinforzo di spessore per il centrocampo. Secondo l’analisi di Tuttosport, Frank Kessié prova una forte nostalgia per la Serie A e starebbe seriamente valutando l’addio all’ Al Ahli. Nonostante il club saudita prema per un rinnovo biennale a cifre da capogiro, il classe 1996 è attratto dalla possibilità di tornare protagonista in un top club europeo. MERCATO JUVE LIVE La Juventus è sulle tracce del calciatore da mesi. A fine gennaio è avvenuto un incontro a Torino tra la dirigenza bianconera e George Atangana, agente del mediano, per sondare la fattibilità dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kessié Juventus: i bianconeri avanzano l’offerta per il centrocampista, ma spunta la concorrenza di due rivali. La situazione

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Di tutti i possibili parametri zero di interesse per la Juventus , credo che il nome da cui distaccarsi maggiormente sia Franck Kessié Non perché non sia un buon giocatore, anzi. Tra l’altro è un under 30, sarebbe anche uno dei più “giovani” disponibili sul merc - facebook.com facebook

L’edizione odierna del Corriere dello sport riferisce che la Juventus avrebbe individuato in #Kessié il rinforzo ideale per il centrocampo della stagione 26/27 x.com