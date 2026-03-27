Dopo la vittoria della Francia contro il Brasile, Kalulu ha pubblicato un messaggio sui social, ringraziando tutta la squadra per il risultato raggiunto. Nel post, il calciatore ha espresso soddisfazione e ha rivolto un messaggio di incoraggiamento ai suoi compagni di squadra, condividendo la gioia per la vittoria. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla nazionale francese.

Lewandowski, come sta andando la stagione dell’obiettivo della Juve? Tutti gli aggiornamenti sul polacco Retegui Juve, un club di Serie A si mette di traverso: incontro tra i dirigenti e l’agente. Cosa sta succedendo Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. I dettagli Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. E Spalletti ha un piano in mente per l’estate Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini. Il recap riguardante Faticanti e Daffara Juve, ricordi Barbieri? Può lasciare la Cremonese. per tornare a Torino Juventus Women, Supercoppa e Viareggio Cup al Museum. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu dopo la vittoria contro il Brasile: «Brava tutta la squadra». Poi il messaggio ai compagni – FOTO

Articoli correlati

Bremer esulta sui social dopo la vittoria contro il Benfica: «Testa, cuore e gruppo. Poi il messaggio ai compagni» – FOTOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Locatelli esulta dopo la vittoria contro la Cremonese: «Grande prestazione». Poi un messaggio ai compagni – FOTOBernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…».

Approfondimenti e contenuti su Kalulu dopo

Chivu replica a Serena sull’espulsione di Kalulu: Io con un giallo non metto le mani addosso all’avversarioChivu ha parlato dopo la vittoria dell'Inter sulla Juventus e si è soffermato sull'espulsione di Kalulu, episodio che ha cambiato il match di San Siro ... fanpage.it

Il retroscena di Mkhitaryan dopo l'espulsione di Kalulu: la frase nascosta col sorriso a FrattesiL'antefatto dell'espulsione di Kalulu risale a due episodi chiave: all'8' Bastoni stende Conceicao che ripartiva e viene ammonito da La Penna e protesta: Ma perché giallo, primo fallo, dopo otto ... corrieredellosport.it