Kalulu dopo la vittoria contro il Brasile | Brava tutta la squadra Poi il messaggio ai compagni – FOTO
Dopo la vittoria della Francia contro il Brasile, Kalulu ha pubblicato un messaggio sui social, ringraziando tutta la squadra per il risultato raggiunto. Nel post, il calciatore ha espresso soddisfazione e ha rivolto un messaggio di incoraggiamento ai suoi compagni di squadra, condividendo la gioia per la vittoria. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla nazionale francese.
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