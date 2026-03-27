Kai Trump e Aryna Sabalenka attrae attenzione ma infastidisce Donald Trump a Miami Open

Al Miami Open, Kai Trump ha attirato l’attenzione durante la sua partecipazione, mentre Aryna Sabalenka si è esibita nel torneo. Nel frattempo, Donald Trump si è mostrato infastidito dalla presenza di Trump e Sabalenka nel contesto dell’evento. La presenza dei tennisti ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli organizzatori, creando un clima di discussione attorno alla manifestazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Kai Trump, la giovane promessa del golf e nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha recentemente attirato l’attenzione sui social media. Il motivo? Un post su Instagram in compagnia della tennista Aryna Sabalenka, alla vigilia della finale del Miami Open. Nell’immagine condivisa, Kai esprime il suo supporto per Sabalenka, scrivendo: “È stato così divertente guardarti. Facciamolo sabato”. Questo messaggio arriva dopo che la tennista bielorussa ha conquistato la sua posizione nella finale sconfiggendo Elena Rybakina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Kai Trump e Aryna Sabalenka attrae attenzione, ma infastidisce Donald Trump a Miami Open. Articoli correlati Leggi anche: Aryna Sabalenka uguaglia il record di Serena Williams al Miami Open, dopo dieci anni. Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Hailey Baptiste, WTA Miami 26-03-2026Aryna Sabalenka e Hailey Baptiste inizieranno la loro sfida non prima della mezzanotte italiana. Aggiornamenti e notizie su Kai Trump Argomenti discussi: Tiger Woods subisce una sconfitta al suo ritorno al golf professionistico nelle finali del TGL. Kai Trump’s Miami Open post with Aryna Sabalenka may irk Donald TrumpKai Trump has found herself in the spotlight after a social media post involving Aryna Sabalenka. The 18-year-old is the granddaughter of US President Donald Trump and an emerging golfer who has ... hitc.com Kai Trump, la nipote di Donald debutta nel golf e scatena polemiche per la sua linea di felpeKai parteciperà al torneo grazie a una sponsor exemption, un invito diretto che apre le porte alle giovani promesse del golf internazionale. A sfidarla, alcune delle più forti golfiste del mondo come ... iodonna.it