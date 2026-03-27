Juventus Spalletti e il frullatore | 39 formazioni diverse in 42 partite

Durante questa stagione, la Juventus ha schierato 39 formazioni diverse in 42 partite. L'allenatore ha apportato variazioni frequenti alla rosa, mantenendo comunque una certa stabilità. Tuttavia, si continua a riscontrare una mancanza di identità precisa nella squadra. La Gazzetta dello Sport ha approfondito questa situazione evidenziando le scelte tattiche e le rotazioni effettuate durante la stagione.

Il frullatore continua: 39 formazioni diverse in 42 partite. Spalletti porta stabilità, ma serve ancora identità Gazzetta dello Sport ha analizzato un aspetto importante della stagione della Juventus. Nonostante l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina abbia migliorato il gioco e i risultati della Juventus, tanto da valergli il rinnovo di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti e il frullatore: 39 formazioni diverse in 42 partite Articoli correlati Leggi anche: Frullatore Juve, 39 formazioni diverse in 42 partite. Ma spicca un indizio di mercato... Leggi anche: De Zerbi ha schierato 30 formazioni diverse in 30 partite (in Francia gli stanno rinfacciando tutto) JUVENTUS, SPALLETTI NUOVO ALLENATORE: ECCO COME GIOCHERÀ Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus Spalletti e il frullatore 39... Temi più discussi: Paradosso Juve: l'effetto Spalletti c'è ma non si vede. E per il tecnico è in arrivo un biennale...; Tra Tudor e Spalletti è la peggiore Juve degli ultimi 15 anni, lo dicono i numeri; Luciano Spalletti presenta Juventus - Sassuolo Video; Juventus-Sassuolo, Spalletti: Poca maturità, ma meritavamo di vincere. Juventus, Ottolini anticipa l’Inter: nuovo centrale per SpallettiLa Juventus ha messo nel mirino un nuovo difensore per la prossima stagione. I bianconeri sono pronti a sfidare l'Inter ... calciomercatonews.com Juventus, c’è il sì di Kolo Muani ma il PSG detta le condizioni. Novità Ostigard: perché Spalletti lo ha richiestoKolo Muani vuole tornare alla Juventus: ecco la richiesta del PSG. Spunta un nome a sorpresa per la difesa: Spalletti strizza l'occhio a Ostigard del Genoa. sport.virgilio.it Rabiot è quell'amico che deve trovare i lati negativi in ogni cosa Il centrocampista del Milan ha commentato con un "Ma sconfitta" sotto al post della sua ex squadra Juventus, dove si celebrava il primo gol di Bremer con la maglia del Brasile Il difensore bi - facebook.com facebook The Juventus number 10s #Baggio #Platini #Sivori / #DelPiero #Tevez #Pogba #Dybala #Yildiz #ForzaJuve #Juventus #Juve x.com