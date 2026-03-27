Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, il centrocampista della Nazionale ha commentato la situazione attuale della squadra. Ha detto che, nonostante alcuni ostacoli siano stati superati, il peso non è ancora completamente svanito e che resta ancora una finale da disputare. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista alla Rai.

Le parole di Locatelli Manuel Locatelli, centrocampista della Nazionale, ha parlato alla Rai dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord: “Tolti un peso? Non ce lo siamo ancora tolto, abbiamo una finale da giocare. Non abbiamo fatto ancora nulla. Partiti un po’ contratti, poi ottimo secondo tempo. Dobbiamo fare un’altra gran finale. Dal campo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Locatelli “Tolti un peso, ma c’è ancora tanto da fare”

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Aggiornamenti e notizie su Juventus Locatelli Tolti un peso ma c'è...

Temi più discussi: Italia, Locatelli: Non ci siamo ancora tolti il peso. Ci aspetta un'altra grande finale; RAI - Italia, Locatelli: Siamo un gruppo bellissimo, Gattuso il nostro condottiero, grazie ai tifosi, siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo per i bambini e per il movimento; Italia, Locatelli: Non abbiamo fatto ancora nulla! In finale ci vuole personalità; Italia in finale playoff: Locatelli titolare, Gatti in campo nel finale. Solo panchina per Zhegrova.

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