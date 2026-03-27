Juventus Locatelli brilla in nazionale | i numeri contro l’Irlanda

Nella semifinale playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026, l’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord 2-0, con un’eccellente prestazione di Locatelli che ha dominato il centrocampo. La partita si è svolta senza particolari tensioni e ha portato la nazionale italiana alla fase finale del torneo. La vittoria permette alla squadra di avanzare nelle fasi successive delle qualificazioni.