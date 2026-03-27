Juventus Locatelli brilla in nazionale | i numeri contro l’Irlanda

Da ilprimatonazionale.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026, l’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord 2-0, con un’eccellente prestazione di Locatelli che ha dominato il centrocampo. La partita si è svolta senza particolari tensioni e ha portato la nazionale italiana alla fase finale del torneo. La vittoria permette alla squadra di avanzare nelle fasi successive delle qualificazioni.

Locatelli domina il centrocampo: l’Italia batte 2-0 l’Irlanda del Nord e vola in finale playoff L’Italia di Gennaro Gattuso supera senza particolari affanni l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Finisce 2-0 allo stadio New Balance Arena, con reti di Sandro Tonali al 56? e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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