Juventus-Lewandowski missione a Varsavia | bianconeri pronti al colpo mondiale

La Juventus ha avviato una trattativa con il club polacco per acquistare Robert Lewandowski. La società ha inviato una delegazione a Varsavia per discutere del trasferimento dell’attaccante. La trattativa, che coinvolge anche altri dettagli contrattuali, si svolge con l’obiettivo di portare il giocatore in Italia nella prossima sessione di mercato.

La Juventus rompe gli indugi e lancia l’assalto a Robert Lewandowski: la missione diplomatica a Varsavia trasforma la suggestione in una trattativa di stato. Un emissario del club bianconero, come confermato da La Gazzetta dello Sport, è volato in Polonia per osservare dal vivo il centravanti nella semifinale playoff vinta contro l’Albania. Non una visione tecnica per scoprirne le doti — note a chiunque — ma un test di leadership in un contesto agonistico differente da quello “dorato” del Barcellona. La rete del pareggio siglata dal polacco, propedeutica alla rimonta firmata poi da Zielinski, ha confermato alla dirigenza della Continassa che l’integrità del fuoriclasse resta intatta nonostante le 38 candeline all’orizzonte. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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