Juventus | Kolo Muani dice sì al ritorno

Randal Kolo Muani ha confermato il suo interesse a tornare alla Juventus, con un accordo definitivo. La società bianconera sta lavorando per definire i dettagli dell’operazione, mentre il Paris Saint-Germain ha posto delle condizioni precise per la cessione a titolo definitivo. La trattativa si concentra sulla prossima finestra di mercato estiva del 2026.

La Juventus accelera sul fronte offensivo per l’estate 2026: Randal Kolo Muani ha dato il suo assenso definitivo a un ritorno a Torino, ma il PSG ha imposto condizioni chiare per cederlo a titolo definitivo. Il francese, tornato al Paris Saint-Germain dopo il prestito deludente al Tottenham (solo 5 gol L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Kolo Muani dice sì al ritorno Articoli correlati Juventus: ritorno di Kolo Muani?La Juventus valuta seriamente il ritorno di Randal Kolo Muani nell’estate 2026: il centravanti francese, attualmente in prestito al Tottenham dal... Juventus: ritorno di fiamma per Kolo MuaniLa Juventus è attiva negli ultimi giorni della finestra di trasferimento di gennaio 2026, con il reparto offensivo che resta una priorità assoluta... LA JUVENTUS RIPENSA A KOLO MUANI Tutti gli aggiornamenti su Kolo Muani Temi più discussi: Juve, Kolo Muani ha detto sì: vuole tornare. Il Psg pensa allo scambio con David; Alisson, Kolo Muani e Bernardo Silva: come stanno le cose per la Juventus; Juve, Kolo Muani resta l'obiettivo: il giocatore dice sì, Spalletti ha aperto; Juve, rivoluzione attacco: lo scambio David-Kolo Muani e il ritorno di fiamma per Zirkzee. Juve, Kolo Muani resta l'obiettivo: il giocatore dice sì, Spalletti ha apertoNiente di definito o intavolato in maniera concreta, ma il nome di Kolo Muani resta al centro dei desideri bianconeri e le possibilità di rivederlo a Torino diventano sempre più concrete. La Juventus ... fantacalcio.it Juventus, c’è il sì di Kolo Muani ma il PSG detta le condizioni. Novità Ostigard: perché Spalletti lo ha richiestoKolo Muani vuole tornare alla Juventus: ecco la richiesta del PSG. Spunta un nome a sorpresa per la difesa: Spalletti strizza l'occhio a Ostigard del Genoa. sport.virgilio.it Aperta la pista Kolo Muani Per accontentare il PSG serve questa cifra - facebook.com facebook Kolo Muani fa gli auguri di compleanno con una storia Instagram all'ex compagno e connazionale Khephren Thuram La sensazione è che Randal, oltre che a Thuram, sia rimasto molto legato anche alla Juventus #KoloMuani #Thuram #Juventus #Spazi x.com