Juventus | il piano di Spalletti per il mercato

La Juventus sta pianificando il mercato estivo 2026 seguendo le indicazioni di Luciano Spalletti, che ha indicato tre giocatori ritenuti fondamentali per rafforzare la rosa. Le scelte sono state fatte in base alle esigenze tecniche e alle caratteristiche caratteriali richieste dal tecnico. La società sta lavorando per concretizzare gli acquisti in vista della prossima stagione, in accordo con le indicazioni di Spalletti.

La Juventus sta definendo il mercato estivo 2026 intorno alle precise richieste di Luciano Spalletti, che ha indicato tre profili di grande fiducia per rivoluzionare la rosa e portare certezze tecniche e caratteriali. Il tecnico toscano, vicinissimo al rinnovo biennale, ha chiesto alla dirigenza di puntare sui suoi “pretoriani”: giocatori L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il piano di Spalletti per il mercato Articoli correlati Piano Spalletti per la Juventus: confermati e addii nell'estate di mercatoLa stagione imminente richiede una gestione accurata della strategia sportiva e delle risorse economiche, con l’obiettivo di rafforzare la... Juventus: il piano di SpallettiLuciano Spalletti ha chiarito le priorità per il futuro della Juventus: tutto parte dal rinnovo di Dusan Vlahovi?. La Juve si trasforma: il piano di Spalletti tra Champions e mercato Contenuti e approfondimenti su Juventus il piano di Spalletti per il... Temi più discussi: La Juventus ha pronti due piani per Spalletti; Una Juve intera in vendita! Il piano con Spalletti: chi rischia e chi non ha più occasioni; Muharemovic ritrova la Juventus: il piano dei bianconeri in vista dell’estate; Lewandowski tiene sul filo Milan e Juve. Intanto il Barcellona ha il piano per trattenerlo. Spalletti, c’è il piano ThuramJuventus, Spalletti punta su Thuram La Juventus riparte dalla Continassa e dal piano di Luciano Spalletti: recuperare Khephren Thuram al top. Spalletti ... tuttojuve.com Juventus, rebus riscatti: da Nico González a Douglas Luiz, il mercato estivo si complicaJuventus, rebus riscatti: da Nicolás González a Douglas Luiz, il mercato estivo si complica La Juventus si prepara a una sessione di mercato estiva complessa e piena di nodi ... tuttojuve.com Juve, blitz per Lewandowski. Missione in Polonia nella caccia al nuovo numero 9 La Juventus vuole rivoluzionare l’attacco e si muove anche per Robert Lewandowski. Al sondaggio delle scorse settimane con l’entourage del 37enne del Bar - facebook.com facebook #Juventus, c'è il blitz per Lewandowski: cosa filtra sul futuro dell'attaccante del Barcellona calciomercato.com/liste/gazzetta… x.com