Juventus | idea Lewandowski

La Juventus sta considerando l’acquisto di Robert Lewandowski per la sessione di mercato estiva del 2026. L’attaccante polacco, attualmente in forza a una squadra europea di primo piano, rappresenta una delle opzioni più concrete per rinforzare l’attacco. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento che ricorda il passaggio di un giocatore chiave dal Milan all’Europa, avvenuto alcuni anni fa.

La Juventus sta valutando seriamente un colpo di grande classe ed esperienza per l’attacco nella prossima estate 2026: Robert Lewandowski è diventato una pista concreta, un’operazione che potrebbe ricordare il colpo “alla Modric” del Milan nell’estate precedente. Il centravanti polacco, classe 1988, ha il contratto con il Barcellona in scadenza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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