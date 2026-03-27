Juventus | i giovani talenti del vivaio

La Juventus sta rafforzando il proprio settore giovanile, con particolare attenzione ai talenti emergenti provenienti dal vivaio. Recentemente, l’allenatore della prima squadra ha deciso di accelerare il processo di inserimento di un attaccante classe 2005 della Juventus Next Gen, ritenuto promettente. La società prosegue così nella strategia di valorizzare i giovani giocatori e integrarli nelle rose principali.

La Juventus continua a puntare sui giovani talenti del proprio vivaio e Luciano Spalletti ha deciso di accelerare l’integrazione di Lorenzo Anghelè, attaccante classe 2005 della Juventus Next Gen. Durante la sosta per le nazionali di fine marzo 2026, il tecnico toscano ha convocato il giovane genovese per farlo allenare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: i giovani talenti del vivaio Articoli correlati Santa Balera, i numeri del successo: 14 milioni in tv e un 'vivaio' di talenti. "Ora il nuovo progetto 2026"Due anni da record per l'orchestra della Gen Z del Liscio: dal palco dell'Ariston ai complimenti di Re Carlo. In M-Sport sono giovani talenti o talenti paganti?Il 2026 sarà una stagione da osservare con attenzione: non solo per i risultati sportivi dei giovani piloti paganti che corrono con le Ford Puma... MORIS VALINCIC: GIOVANE TALENTO O PACCO #calcio #talent Una selezione di notizie su Juventus i giovani talenti del vivaio Temi più discussi: NXGN 2026: I 50 migliori giovani talenti del calcio mondiale; Contratto Yildiz fino al 2030: il segnale di Exor per il futuro della Juventus; Juventus Next Gen-Gubbio, le probabili formazioni: Di Carlo senza Krapikas, Saber e Di Massimo; UFFICIALE JUVENTUS: l’attaccante ha firmato il contratto | Accordo fino al 30 giugno 2028. Settore giovanile Juve, pioggia di convocazioni in nazionale per i giovani bianconeri! La lista completaSettore giovanile Juve, tantissime chiamate dalle nazionali per i talenti del vivaio pronti a scendere in campo per difendere i rispettivi colori La sosta per gli impegni internazionali svuota i centr ... juventusnews24.com Juventus Next Gen, stagione positiva ma zero promozioni: cosa sta succedendo davveroJuventus Next Gen, stagione positiva ma zero promozioni: cosa sta succedendo davvero C’è una domanda che in casa Juventus nasce spontanea: che fine ha fatto il collegamento tra la ... tuttojuve.com Juve, blitz per Lewandowski. Missione in Polonia nella caccia al nuovo numero 9 La Juventus vuole rivoluzionare l’attacco e si muove anche per Robert Lewandowski. Al sondaggio delle scorse settimane con l’entourage del 37enne del Bar - facebook.com facebook #Juventus, c'è il blitz per Lewandowski: cosa filtra sul futuro dell'attaccante del Barcellona calciomercato.com/liste/gazzetta… x.com