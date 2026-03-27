Juventus Bremer trova il gol nella partita tra Francia e Brasile

Da ilprimatonazionale.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’amichevole tra Brasile e Francia, Gleison Bremer ha segnato un gol per la selezione brasiliana, ma la squadra ha perso 2-1 contro i francesi. La partita si è svolta in un contesto internazionale, con il Brasile che ha cercato di recuperare il risultato nel corso dell’incontro. La vittoria francese è stata sancita dopo il gol decisivo nel secondo tempo.

Bremer a segno, ma il Brasile cede 2-1 alla Francia nell’amichevole Gleison Bremer ha trovato la via del gol nell’amichevole internazionale tra Brasile e Francia, ma non è bastato per evitare la sconfitta della Seleçao.I verdeoro sono stati battuti per 2-1 dai Bleus al Gillette Stadium. Nonostante il vantaggio numerico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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