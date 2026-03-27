Juventus Bremer trova il gol nella partita tra Francia e Brasile

Nell’amichevole tra Brasile e Francia, Gleison Bremer ha segnato un gol per la selezione brasiliana, ma la squadra ha perso 2-1 contro i francesi. La partita si è svolta in un contesto internazionale, con il Brasile che ha cercato di recuperare il risultato nel corso dell’incontro. La vittoria francese è stata sancita dopo il gol decisivo nel secondo tempo.

Bremer a segno, ma il Brasile cede 2-1 alla Francia nell’amichevole Gleison Bremer ha trovato la via del gol nell’amichevole internazionale tra Brasile e Francia, ma non è bastato per evitare la sconfitta della Seleçao.I verdeoro sono stati battuti per 2-1 dai Bleus al Gillette Stadium. Nonostante il vantaggio numerico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Bremer trova il gol nella partita tra Francia e Brasile Articoli correlati Bremer, primo gol con il Brasile: la Juventus lo celebra, ma spunta il commento di Rabiot. Cosa è successo – FOTOdi Francesco SpagnoloBremer ha segnato il primo gol con la maglia del Brasile e la Juventus lo ha celebrato sui social. Bremer c'è (e segna), il Brasile no: la Francia vince l'amichevole negli States contro AncelottiÈ stato un assaggio di Mondiale, anche piuttosto ghiotto visti i valori in campo. Aggiornamenti e notizie su Juventus Bremer trova il gol nella... Temi più discussi: L'arte della guerra di Bremer: come si è ripreso la Juve e il Brasile; Bremer, gioia Brasile. Il difensore Juve: Felicità enorme! Vissuto momenti difficili, ma...; Juventus-Sassuolo 1-1, le pagelle: Muric strepitoso, Yildiz brilla. Bremer da matita rossa; Gli auguri di Danilo e della Juve: Bremer compie gli anni, ma la torta-regalo è sconvolgente. Bremer in gol ieri contro la Francia: la felicità della Juventus sui socialSul proprio account X, la Juventus ha dedicato un post a Gleison Bremer: il difensore centrale classe 1997 è infatti andato in gol nel match amichevole che la nazionale ... tuttojuve.com Calciomercato Juventus News | Si cerca il partner di Bremer: arriva dal Real Madrid? (oggi 26 marzo 2026)Calciomercato Juventus News: Antonio Rudiger potrebbe lasciare il Real Madrid a zero, anche i bianconeri stanno pensando al tedesco. ilsussidiario.net Rabiot è quell'amico che deve trovare i lati negativi in ogni cosa Il centrocampista del Milan ha commentato con un "Ma sconfitta" sotto al post della sua ex squadra Juventus, dove si celebrava il primo gol di Bremer con la maglia del Brasile Il difensore bi - facebook.com facebook #Juventus, #Holm torna ad allenarsi in gruppo x.com