Juve Primavera risultati altalenanti ma gioia dalla linea verde | anche nell’ultima partita squadra giovanissima in campo L’analisi

La squadra Primavera della società ha ottenuto risultati alterni nelle ultime partite, con molte rotazioni e un forte impiego di giocatori under 20. Nelle ultime uscite, sono stati schierati numerosi giovani di età inferiore ai 20 anni, dimostrando un’attenzione particolare alla crescita del settore giovanile. Nonostante le difficoltà nei risultati, si nota un impegno costante nel valorizzare i talenti più giovani.

di Fabio Zaccaria Juve Primavera, le vittorie faticano ad arrivare ma la strada è quella giusta: fra rotazioni e giocatori sotto età, il lavoro sta portando frutti interessanti. La panoramica sulla stagione dei bianconeri. Dopo l’incredibile pareggio allo scadere per 2-2 contro la Lazio, la Juve Primavera non è andata oltre l’1-1 interno nella sfida contro il Milan. Il trend delle ultime partite conferma i risultati di una stagione non troppo esaltante, ma evidenzia al tempo stesso un lavoro che troppo spesso passa inosservato: la formazione dei giovani. Quindi occorre fare una panoramica completa che tenga conto sì dei risultati ma anche del numero dei giocatori inseriti e soprattutto dell’età media in campo per la squadra allenata da mister Padoin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, risultati altalenanti ma gioia dalla linea verde: anche nell’ultima partita squadra giovanissima in campo. L’analisi Articoli correlati Meteo in Lombardia, nell’ultima settimana di febbraio brilla la primavera ma attenti alla nebbiaMilano, 22 febbraio 2026 - In Lombardia giorni che profumano di primavera con cieli sereni, ma attenti al rischio nebbia in nottata e prime ore del... Il post-partita. Sacripanti: "Troppo altalenanti»Gianluca Della Rosa che va verso lo spicchio del PalaDozza riservato ai tifosi biancorossi a salutare chi ancora gli vuole bene è la fotografia più... Una selezione di notizie su Juve Primavera Primavera, pareggio in rimonta contro la Juventus: a Vinovo finisce 1-1La Primavera di Giovanni Renna pareggia 1-1 in casa della Juventus. A Vinovo succede tutto nel primo tempo: bianconeri in vantaggio con Bellino, risponde poi Domnitei su rigore. Il pareggio ... milannews.it DIRETTA JUVENTUS MILAN PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 1-1)Analisi della diretta Juventus Milan, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... ilsussidiario.net