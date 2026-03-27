Un rappresentante della Juventus è stato avvistato nella città dove si svolgeva la trattativa per un attaccante. La presenza è stata notata in modo pubblico, e si ipotizza che la visita fosse legata a incontri per il trasferimento. La società bianconera aveva cercato di mantenere riservate le modalità del blitz.

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© Calcionews24.com - Juve beccata, scoperto il blitz per il nuovo bomber

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