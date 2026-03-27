Distorted Scenarios No. 1 mostra di Joan Horracha cura di collettivoSERRAdal 22032026 al 18042026 a spazioSERRAopening con performance domenica 22 marzo alle ore 18stazione Milano LancettiDistorted Scenarios No. 1 è il titolo della mostra di Joan Horrach, parte di Co-Presence is a Passing Gesture, stagione espositiva che riflette sull’arte pubblica come situazione relazionale, in cui la presenza intermittente de* passanti diventa parte attiva dell’opera.L’installazione indaga le condizioni psicologiche e sociali dell’attesa, muovendo dai non-luoghi teorizzati da Marc Augé – sale d’attesa, stazioni, aeroporti, ospedali, uffici e supermercati – dove il corpo sosta senza appartenere, esposto a tensioni sociali e individuali senza risoluzione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Joan Horrach: distorted scenarios no. 1

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