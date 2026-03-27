Javi Moreno, ex attaccante, ha recentemente commentato il suo passato al Milan. Tra aneddoti e ricordi, ha ricordato l’arrivo di Costacurta a Milanello, sottolineando che indossava uno smoking al momento dell’ingresso. Moreno ha condiviso dettagli sulla sua esperienza in rossonero, offrendo uno sguardo diretto su alcuni episodi legati alla squadra durante il suo periodo.

Una delle meteore passate per il Milan è chiaramente Javi Moreno. L'attaccante spagnolo, arrivato a Milano a 27 anni, rimase per una sola stagione in Italia, nonostante la 'valangata' di gol segnati alla corte dell'Alaves. La stagione, ovviamente, non era una delle migliori: nel 2001-2002 arrivò l'esonero di Fatih Terim dopo la decima giornata di Serie A, per poi far arrivare in panchina Carlo Ancelotti. In attacco, chiaramente, guadagnarsi un po' di spazio era difficile: con Shevchenko ed Inzaghi, oltre a Simone, José Mari e Kutuzov, per Javi Moreno non c'era speranza: 2 gol in 16 presenze. Intervistato dai microfoni di ‘Offsiders', l'ex rossonero ha voluto raccontare alcuni retroscena dell'anno in rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Javi Moreno e il mondo Milan: “Costacurta arrivò a Milanello con lo smoking”

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