La Galleria Christian Stein apre il suo sessantesimo anno di attività con l’esposizione Vertex, la seconda personale di Jason Martin. L’artista, nato nel 1970 a Jersey, si trasferisce tra Londra e l’Alentejo portoghese, dove attualmente vive e lavora. La mostra presenta le sue opere visive, realizzate in questa fase della sua carriera, all’interno di uno spazio che da oltre sessant’anni promuove l’arte contemporanea.

La Galleria Christian Stein inaugura il suo sessantesimo anno di attività (1966-2026) presentando Vertex, la seconda personale in galleria di Jason Martin (Jersey, Gran Bretagna, 1970), artista visivo che vive e lavora tra Londra e l’Alentejo portoghese.Il progetto espositivo ruota attorno a un nucleo di sei imponenti opere pittoriche a olio su alluminio caratterizzate da vibranti trame cromatiche, appositamente realizzate per l'occasione. A queste si aggiungono due opere a tecnica mista, su alluminio e su velluto, dalle superfici quasi scultoree. L’estetica di Martin si distingue per una palette di colori intensi e di straordinaria luminosità, in perfetta armonia con la luce degli spazi della galleria affacciata sul parco di Palazzo Cicogna. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Jason Martin. Vertex

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