L’Italia ha ottenuto una vittoria contro l’Irlanda del Nord, assicurandosi la qualificazione alla finale dei playoff mondiali. La partita si è conclusa con un risultato che consente alla squadra di avanzare nella competizione. L’allenatore ha espresso soddisfazione per il risultato, considerandolo importante dopo un match combattuto. La nazionale si prepara ora per la finalissima, che si terrà nelle prossime settimane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un successo sofferto che vale tantissimo. L’Italia conquista un risultato fondamentale battendo l’Irlanda del Nord e staccando il pass per la finale dei playoff mondiali. Una vittoria arrivata dopo una partita tutt’altro che semplice, in cui gli Azzurri hanno dovuto faticare più del previsto per trovare ritmo e concretezza. Nel primo tempo la squadra è apparsa bloccata, con poche occasioni create e un gioco poco fluido. Solo nella ripresa è arrivata la svolta, grazie a un atteggiamento più deciso e a una maggiore velocità nella circolazione del pallone. La svolta nella ripresa e i gol decisivi. Il cambio di marcia è stato evidente nel secondo tempo, quando l’Italia ha finalmente trovato gli spazi giusti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Italia verso la finale: il sollievo di Gattuso dopo la vittoria

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