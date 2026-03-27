L’Italia di Gattuso ha vinto contro l’Irlanda del Nord in una partita più difficile del previsto, avvicinandosi alla qualificazione al prossimo Mondiale. Gli Azzurri sono riusciti a superare gli avversari al termine di un incontro combattuto. La prossima sfida sarà contro la Bosnia, che attualmente si trova all’ultimo posto della classifica.

L’Italia di Gattuso c’è, anche quando non brilla. Gli Azzurri superano l’Irlanda del Nord al termine di una partita più complicata del previsto e si avvicinano al grande obiettivo: il ritorno al Mondiale. Ora resta un solo passo, il più delicato, contro la Bosnia, che ha conquistato la finale degli spareggi battendo il Galles ai calci di rigore. La missione, intanto, è compiuta a metà. Serviva vincere e vincere è stato, anche senza spettacolo. Dopo un primo tempo opaco e sotto ritmo, la squadra ha trovato nella ripresa le energie e le giocate decisive per portare a casa un successo fondamentale. Come previsto, la Nazionale prende subito il controllo del possesso, costruendo dal basso e cercando di allargare il gioco sugli esterni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Italia, ruggito azzurro verso il Mondiale: Irlanda del Nord piegata, Bosnia ultima sfida

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