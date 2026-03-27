Italia missione Zenica | Tonali e Kean stendono l’Irlanda del Nord

L’Italia si è qualificata per la finale playoff di Bergamo battendo l’Irlanda del Nord 2-0. La partita si è svolta sotto la direzione di Gennaro Gattuso e ha visto protagonisti Tonali e Kean, che hanno segnato i gol decisivi. La sfida si è giocata nel rispetto delle regole e senza incidenti rilevanti.

L’ Italia di Gennaro Gattuso non fallisce l’appuntamento con la storia e schianta l’ Irlanda del Nord per 2-0 nella semifinale playoff di Bergamo. In una New Balance Arena sold-out e commossa dal tributo a Beppe Savoldi, gli Azzurri strappano il pass per la finalissima che vale l’accesso a USA-Messico-Canada 2026. A decidere il match nella ripresa sono state le reti di Sandro Tonali, autore di un destro fulminante al 56’, e di Moise Kean, che all’ 80’ ha chiuso i conti con un’azione personale di potenza e precisione. Ora l’ultimo ostacolo tra l’Italia e il ritorno al Mondiale si chiama Bosnia, vittoriosa ai rigori contro il Galles: la battaglia decisiva si giocherà martedì sera nel catino di Zenica. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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Italia-Irlanda del Nord 2-0, Azzurri avanti con Tonali e KeanL’Italia batte per 2-0 l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per i Mondiali 2026.

Tutto quello che riguarda Italia missione Zenica Tonali e Kean...

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La vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord lascia tanti errori nel primo tempo e un futuro tutto da scrivere contro la Bosnia, con vista sui Mondiali. Serve quest'ultima vittoria: https://fanpa.ge/givYi - facebook.com facebook

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