Italia missione finale Mondiale | 2-0 all’Irlanda del Nord e febbre Esposito

L’Italia ha concluso la partita contro l’Irlanda del Nord con un punteggio di 2-0, disputata alla New Balance Arena di Bergamo. Con questa vittoria, la squadra ha ottenuto l’accesso alla finalissima dei play-off per la qualificazione al Mondiale. La gara si è conclusa con una prestazione solida e senza reti subite. L’attenzione si concentra ora sulla prossima sfida decisiva.

L’ Italia archivia la pratica Irlanda del Nord con un solido 2-0 nella cornice della New Balance Arena di Bergamo, staccando il pass per la finalissima dei play-off validi per l’accesso al Mondiale. La selezione azzurra, sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso, ha gestito il ritmo della gara senza particolari affanni difensivi, evidenziando tuttavia alcune criticità strutturali nella catena di sinistra, dove l’impiego di Bastoni come perno centrale della difesa a 3 ha limitato le sovrapposizioni nerazzurre con Dimarco. Il difensore dell’ Inter, ammonito al 64?, è stato richiamato in panchina dal CT per evitare squalifiche pesanti in vista del match decisivo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Italia, missione finale Mondiale: 2-0 all’Irlanda del Nord e febbre Esposito Articoli correlati Play off mondiale: Italia di Gattuso domani contro l’Irlanda del Nord. Davanti Kean e Retegui insidiati da Pio EspositoFIRENZE – Domani sera, a Bergamo, l’ora della verità per l’Italia di Gattuso chiamata a non fallire la ‘missione mondiale’. Italia in finale play off mondiale: battuta l’Irlanda del Nord (2-0). Gol di Tonali e Moise Kean. PagelleFinalmente! L'Italia batte l'Irlanda del Nord, sfata un tabù che durava dal 1958, ma soprattutto schiude la porta della finale play off per andare al... Contenuti e approfondimenti su Italia missione finale Mondiale 2 0... Temi più discussi: L’Italia fa il primo passo verso il Mondiale, 2-0 all’Irlanda del Nord. Ora la finale play-off; L'Italia fa il primo passo verso il Mondiale: Tonali e Kean mettono ko l'Irlanda del Nord. In finale playoff c'è la Bosnia; Italia-Irlanda del Nord 2-0, azzurri in finale playoff per i Mondiali 2026: martedì 31 la sfida decisiva con la Bosnia; Playoff Mondiale, i convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord: c'è Palestra, torna Chiesa. Italia-Irlanda del Nord 2-0: video, gol e highlightsPrimo atto della missione Mondiale completato. L'Italia batte 2-0 l'Irlanda del Nord e vola in finale. Partita bloccata all'inizio come temuto, poi ripresa di grande ritmo per l'Italia: tante occasion ... sport.sky.it Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it La vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord lascia tanti errori nel primo tempo e un futuro tutto da scrivere contro la Bosnia, con vista sui Mondiali. Serve quest'ultima vittoria: https://fanpa.ge/givYi - facebook.com facebook #Mondiali, l'Italia batte l'Irlanda del Nord e supera il primo round dei playoff x.com