Italia l’urlo di Kean | Ho sentito il Paese sulle spalle ora la Bosnia

Moise Kean ha dichiarato di aver sentito il peso del Paese sulle spalle prima di partire per la Bosnia. L’attaccante della Fiorentina, che ha segnato il raddoppio decisivo nella semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, si è rivolto ai microfoni di Sky Sport prima della partita a Zenica. La sua presenza e le sue parole sono state interpretate come un segnale di responsabilità e determinazione.

Verso la finale Playoff: l'attaccante incorona Gattuso. "Ci dà l'anima, martedì serve l'ultimo passo". Moise Kean si carica l’Italia sulle spalle e punta dritto a Zenica: l’attaccante della Fiorentina, autore del raddoppio che ha messo in ghiaccio la semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, ha parlato da leader assoluto ai microfoni di Sky Sport. Con un mix di umiltà e determinazione feroce, il classe 2000 ha sottolineato l’importanza del “metodo Gattuso” nella metamorfosi azzurra, evidenziando come l’attaccamento viscerale del CT alla maglia sia diventato il motore immobile di un gruppo capace di ritrovare identità e orgoglio nazionale nel momento più critico dell’ultimo decennio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Italia, l’urlo di Kean: “Ho sentito il Paese sulle spalle, ora la Bosnia” Articoli correlati Play off Mondiali: Kean segna e spinge l’Italia in finale contro la Bosnia. “Mi sono sentito il Paese sulle spalle”Firenze, 26 marzo 2026 – C’è anche la firma di Moise Kean nel successo dell’Italia contro l’Irlanda del Nord (2-0 a Bergamo) che lancia l’Italia in... Play off Mondiali: Kean segna e spinge l’Italia in finale. “Mi sono sentito il Paese sulle spalle”Firenze, 26 marzo 2026 – C’è anche la firma di Moise Kean nel successo dell’Italia contro l’Irlanda del Nord (2-0 a Bergamo) che lancia l’Italia in... Altri aggiornamenti su Italia l'urlo di Kean Ho sentito il... Temi più discussi: Chuck Norris contro Bruce Lee nel film L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente; Azzurrini da urlo: 3-2 al Portogallo campione. Franceschini: Rimonta da squadra vera; Chuck Norris in 8 film; L’urlo di dolore di Ottavia Piccolo. Italia in finle playoff, Capello: Ho urlato come un pazzo sul divano. Messo anima in campoHo urlato come un pazzo sul divano. Sa, per me la Nazionale è molto più di una squadra. Non nasconde la sua felicità. tuttomercatoweb.com U17 Italia-Portogallo 3-2, top e flop: Perillo non sbaglia mai, rimonta da urlo grazie a Okon e LandiL'Italia U17 di Daniele Franceschini completa la rimonta e vince contro il Portogallo campione d'Europa in carica: top e flop della sfida giocata oggi a Gubbio. sport.virgilio.it L’emissario di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, sta già (ri)bussando alle porte dei giallorosa. Abboccamenti, mezze frasi, messaggi, su quella che è la nuova urgenza della destra meloniana: avviare subito il cantiere della nuova legge elettorale, già calendari - facebook.com facebook I giocatori dell'Italia esultano alla vittoria ai rigori della Bosnia, avversaria degli azzurri in finale al playoff Mondiale. Sui social, i tifosi bosniaci si arrabbiano E anche Adani in diretta: "Avevate detto di non farli vedere, poi li inquadrate quando esultano… Biso x.com