Italia-Irlanda del Nord Tonali-gol | il commento del telecronista argentino è da brividi

Durante la semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, un episodio ha attirato l’attenzione di molti: il commento del telecronista argentino sulla rete segnata da Tonali. La partita è stata seguita da milioni di spettatori in Italia e all’estero, creando grande interesse e discussione sui social media. La rete ha determinato un risultato decisivo, mantenendo alta la tensione fino alla fine.

La semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord è stata vista da milioni di italiani, ma non solo. In virtù dello storico legame tra Italia e Argentina, infatti, anche in Sudamerica il match è stato seguitissimo. E il telecronista di ESPN, che ha trasmesso la gara in diretta, ha saputo fare emozionare i suoi spettatori come meglio non avrebbe potuto: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia-Irlanda del Nord, Tonali-gol: il commento del telecronista argentino è da brividi Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale: Tonali gol. Raddoppio di Kean |Live 1-0 Italia Irlanda del Nord 1-0 LIVE: azzurri in vantaggio, gol di TonaliSalah in Serie A? Carragher apre al clamoroso scenario: «Lo vedrei bene in quel club» Balzarini spiazza i tifosi Juve: «Quel parametro zero è da... Contenuti utili per approfondire Italia Irlanda del Nord Tonali gol il... Temi più discussi: Mondiali, in campo Italia-Irlanda del Nord 1-0 LIVE Gol di Tonali al 56'; Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Playoff Mondiali 2026, Italia Irlanda: quando si gioca dove vedere la partita, i precedenti. italia-irlanda del nord 2-0La partita Italia-Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo e sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno ma anche in streaming su Rai Play. Cronaca testuale su Gazzetta.it. gazzetta.it Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it L’Italia batte 2-0 l’Irlanda del Nord e va in finale dei playoff qualificazione dei Mondiali: l’esultanza dello studio e la cronaca del nostro Michele Borrelli #calcio #reels #football #italia #mondiale - facebook.com facebook Italia-Irlanda del Nord 2-0: gli Azzurri staccano il pass per la finale playoff #ASRoma x.com