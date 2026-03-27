Italia-Irlanda del Nord le pagelle | Tonali migliore in campo Retegui bocciato

L’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord 2-0, avvicinandosi alla qualificazione ai prossimi Mondiali. Tra i protagonisti, Tonali è stato il giocatore più convincente, mentre Retegui ha avuto una prestazione sotto le aspettative. La partita si è conclusa con una vittoria chiara per la squadra italiana, che ora si trova a un passo dalla qualificazione.

L’ Italia supera l’ostacolo Irlanda del Nord con un netto 2-0 e si porta a un solo passo dalla qualificazione al prossimo Mondiale. La serata di Bergamo regala certezze e qualche indicazione importante per il futuro immediato degli azzurri. La squadra ha mostrato una buona solidità difensiva e una gestione del gioco efficace, riuscendo a sbloccare il risultato grazie alla qualità dei singoli più in forma. Ora l’attenzione si sposta tutta sulla sfida decisiva contro la vincente tra Galles e Bosnia, attualmente impegnate nei supplementari, con la consapevolezza che servirà la stessa determinazione per staccare il pass definitivo. Difesa e porta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia-Irlanda del Nord, le pagelle: Tonali migliore in campo, Retegui bocciato Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord 2-0, le pagelle: Tonali (7,5) svegli gli azzurri, Kean (7) mette il sigillo, Retegui (5) macchinoso PAGELLE e TABELLINO Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali sugli scudi, Retegui non graffiaVoti, top e flop del match della ‘New Balance Arena’ di Bergamo, valido per la semifinale playoff del Mondiale 2026 L’Italia si sveglia nella ripresa... Tutto quello che riguarda Italia Irlanda del Nord le pagelle... Temi più discussi: Mondiali, in campo Italia-Irlanda del Nord 1-0 LIVE Gol di Tonali al 56'; Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso alla finale playoffÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord 2-0: i gol di Tonali e Kean fanno ESPLODERE Francesco Repice in radiocronaca facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com