Italia-Irlanda del Nord le pagelle | Locatelli 7 regia coi guanti Retegui intrappolato 5
Nella sfida tra Italia e Irlanda del Nord, le valutazioni individuali sono state diverse. Tra i giocatori italiani, Locatelli ha ottenuto un 7, grazie alla sua regia efficace e precisa. Retegui ha invece avuto una partita difficile e si è fermato a un voto di 5. Tra gli ospiti, si sono distinti Tonali e Kean, che hanno fornito prestazioni rilevanti.
Il migliore degli azzurri è Tonali, molto bene anche Kean. Tra gli ospiti spicca la prova di Gailbraith. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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