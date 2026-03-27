Italia-Irlanda del Nord le pagelle | Locatelli 7 regia coi guanti Retegui intrappolato 5

Nella sfida tra Italia e Irlanda del Nord, le valutazioni individuali sono state diverse. Tra i giocatori italiani, Locatelli ha ottenuto un 7, grazie alla sua regia efficace e precisa. Retegui ha invece avuto una partita difficile e si è fermato a un voto di 5. Tra gli ospiti, si sono distinti Tonali e Kean, che hanno fornito prestazioni rilevanti.