Italia Irlanda del Nord boom di ascolti in tv | il dato sui telespettatori sintonizzati per la semifinale playoff

La semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord si è conclusa con una vittoria degli azzurri per 2-0. La partita ha registrato un incremento significativo di telespettatori in televisione rispetto alle precedenti trasmissioni sportive. I dati ufficiali indicano un aumento consistente nel numero di persone sintonizzate, attestando un record di ascolti per questa fase qualificatoria.

Italia Irlanda del Nord, boom di ascolti in tv: il dato clamoroso sui telespettatori sintonizzati per la semifinale playoff per i Mondiali La semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, vinta dagli azzurri per 2-0, ha fatto registrare numeri eccezionali in televisione. La gara trasmessa in diretta su Rai 1 è stata seguita da 10.036.000 telespettatori, con uno share del 43,82%, risultando il programma nettamente più visto della prima serata. Il dato è stato rilanciato dalla FIGC e confermato anche da altre testate nazionali nelle ore successive al match di Bergamo. Il successo degli uomini di Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, ha quindi richiamato davanti alla tv oltre dieci milioni di spettatori, a conferma del forte coinvolgimento del pubblico nei confronti della Nazionale in una gara da dentro o fuori. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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