Italia – Irlanda del Nord 2-0 top e flop | Tonali super male Retegui

L’Italia ha vinto 2-0 contro l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff, con un gol di Kean nella ripresa e una prestazione solida di Tonali. Retegui ha avuto diverse occasioni da sfruttare, ma ha commesso alcuni errori. La squadra di Gennaro Gattuso si avvicina così alla qualificazione ai Mondiali del 2026.

Pagelle di Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali trascinatore, Kean letale nella ripresa, Retegui spreca troppo L’Italia di Gennaro Gattuso ha compiuto il primo passo verso i Mondiali 2026 battendo 2-0 l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff. Le reti di Sandro Tonali e Moise Kean hanno regalato agli Azzurri il pass L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Italia – Irlanda del Nord 2-0, top e flop: Tonali super, male Retegui Articoli correlati Pagelle Italia Irlanda del Nord, Tonali la sblocca e Kean la chiude! Male Retegui e Barella – I VOTIConceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling... PAGELLE e TABELLINO Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali sugli scudi, Retegui non graffiaVoti, top e flop del match della ‘New Balance Arena’ di Bergamo, valido per la semifinale playoff del Mondiale 2026 L’Italia si sveglia nella ripresa... Altri aggiornamenti su Italia Irlanda del Nord 2 0 top e flop... Temi più discussi: Mondiali, in campo Italia-Irlanda del Nord 1-0 LIVE Gol di Tonali al 56'; Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Mondiali di Calcio 2026 2026 - Italia - Irlanda del Nord 2-0: gli Highlights - Video; Playoff Mondiali 2026, Italia Irlanda: quando si gioca dove vedere la partita, i precedenti. Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it italia-irlanda del nord 2-0La partita Italia-Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo e sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno ma anche in streaming su Rai Play. Cronaca testuale su Gazzetta.it. gazzetta.it L'Italia batte l'Irlanda del Nord 2-0 alla @newbalancearena, in campo @giacomo.raspadori tra gli atalantini. In finale playoff sarà "derby" nerazzurro con la Bosnia di @seadk6, vittoriosa ai calci di rigore contro il Galles, 3-5 (1-1 dts). Vittoria anche per la Svezia - facebook.com facebook Dopo aver sfidato l’Irlanda del Nord a Bergamo, l’Italia giocherà in Bosnia i 90 minuti più importanti della sua storia recente #cronachedispogliatoio (1/4) x.com