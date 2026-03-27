Italia - Irlanda del Nord 2-0 | super Politano e la qualità che serve

L’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord 2-0 in una partita valida per le qualificazioni mondiali. Le reti sono state segnate da Tonali e Kean, che hanno portato la squadra alla vittoria. La gara successiva si giocherà martedì in Bosnia, dove si deciderà la qualificazione al prossimo Mondiale.

Saltato il primo ostacolo con i gol di Tonali e Kean, l’Italia si prepara per il secondo e ultimo: martedì, in Bosnia, la gara decisiva per qualificarsi al Mondiale ed evitare la terza consecutiva disfatta, dopo i flop del 2018 e del 2022. Pochi lampi di luce. Ma al momento bisogna accontentarsi. Non è stata una semifinale in scioltezza, come si poteva temere, non tanto per la qualità degli avversari - difesa ordinata ma niente di più - quanto per la Nazionale che da tempo non riesce ad essere una squadra convincente, aggressiva, lucida. Primo tempo da dimenticare, con il primo tiro di Kean, partner di Retegui, arrivato al 38’. È affiorato a... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Italia - Irlanda del Nord 2-0: super Politano e la qualità che serve Articoli correlati Italia-Irlanda del Nord 2-0. Le pagelle. Retegui spento, qualità PolitanoBergamo, 26 marzo 2026 - L'Italia piega l'Irlanda del Nord per 2-0 a Bergamo e conquista l'accesso alla finale dei playoff Mondiali, dove affronterà... Italia-Irlanda del Nord, Politano si prende la scena: i commenti della stampaMatteo Politano trascina l’Italia con una prestazione solida contro l’Irlanda del Nord, confermando il suo valore anche in maglia azzurra con una... Tutto quello che riguarda Italia Irlanda del Nord 2 0 super... Temi più discussi: Mondiali, in campo Italia-Irlanda del Nord 1-0 LIVE Gol di Tonali al 56'; Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Mondiali di Calcio 2026 2026 - Italia - Irlanda del Nord 2-0: gli Highlights - Video; Italia-Irlanda del Nord 1-0, Tonali trafigge Charles dal limite. italia-irlanda del nord 2-0u000f aS?X?.??A?fU??Uu0016u0014?h? (?>Y?u000bG???*?*?s?au0012FYu0019FMu00156Uu0016u0015????mu0016vi?wMu0014M??s?c?U?u001c^m??\u0013?? (66??G??S?>??? (???rb?d#???OK#?%w?L?u0013?????? (??`*?Gn??'??_?? ... gazzetta.it Italia Irlanda del nord streaming e diretta tv: dove vedere playoff MondialiItalia Irlanda del Nord streaming diretta tv playoff qualificazioni mondiali 2026 in programma stasera, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 20,45 ... tpi.it L’Italia batte l’Irlanda del Nord! Commento di Alberto #Rimedio e @leleadani @azzurri #sdoppiaggi #ivancolacino #italia #calcio - facebook.com facebook Dopo aver sfidato l’Irlanda del Nord a Bergamo, l’Italia giocherà in Bosnia i 90 minuti più importanti della sua storia recente #cronachedispogliatoio (1/4) x.com