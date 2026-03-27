Nell'incontro tra Italia e Irlanda del Nord, la squadra italiana ha ottenuto una vittoria per 2-0, con un primo tempo caratterizzato da possesso sterile e ritmi bassi. Nella ripresa, i cambi e un atteggiamento più deciso hanno portato al raddoppio decisivo. L’attenzione si concentra ora sulla prossima finale con la Bosnia, che potrebbe qualificare la squadra per un importante torneo.

Un’Italia a due facce: lenta e sterile, poi concreta e decisiva. Per quarantacinque minuti è sembrata la solita storia già vista: possesso sterile, ritmi bassi, attacco imbrigliato e quella sensazione fastidiosa di non riuscire a sfondare. Un primo tempo quasi anestetico, in cui l’Irlanda del Nord ha fatto esattamente ciò che voleva: chiudersi, sporcare il gioco e aspettare l’errore. Poi, nella ripresa, cambia tutto. L’ Italia alza il ritmo, verticalizza, trova finalmente linee di passaggio e soprattutto entra in area con cattiveria. Il gol di Tonali rompe il blocco mentale prima ancora che quello difensivo, quello di Kean chiude i conti e restituisce ossigeno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Italia-Irlanda del nord 2-0 pagelle: Tonali accende, Kean chiude, ora la finale con la Bosnia

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